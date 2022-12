Fors minder Duitse studenten melden zich voor studie aan de Radboud Universiteit

Voor het eerst in tien jaar tijd is er een (zeer lichte) afname in de inschrijvingscijfers van de Radboud Universiteit te zien. Dit jaar zijn er 45 minder nieuwe studenten dan het jaar ervoor.

In de cijfers valt vooral het aantal eerstejaarsstudenten uit Duitsland op. Vergeleken met vorig jaar zijn dat er 36,7 procent minder. Dat is grotendeels te wijten aan een 43,5 procent afname in de hoeveelheid Duitse aanmeldingen voor de bachelor Psychologie.

Duitse wet

Mogelijke oorzaak is de hervorming van Duitse wetgeving. Hierdoor wordt het waarschijnlijk onmogelijk voor Duitse studenten om psychotherapeut te worden met een Nederlandse psychologie-bachelor op zak.

Opleidingsdirecteur Rob Holland hecht veel waarde aan de Duitse studenten. ‘Echter, de veranderende wetgeving in Duitsland is niet iets waar wij controle over hebben’, schrijft hij in reactie.

Quote Psycholo­gie biedt nog veel andere mogelijkhe­den naast een baan als psychothe­ra­peut

Volgens Holland kunnen overigens ook andere factoren een rol spelen bij de dalende instroom van Duitse studenten, zoals financiële beperkingen en de kamercrisis onder internationale studenten.

Het probleem benoemen

De Radboud Universiteit heeft contact met andere Nederlandse universiteiten dichtbij de Duitse grens over de recente wetswijziging en spreekt intern met Duitse stafleden met nauwe contacten binnen de Duitse geestelijke gezondheidszorg over mogelijke oplossingen.

Holland: ,,We gaan aankomende psychologiestudenten informeren over de vele functies die je kunt bekleden als psycholoog. Psychologie biedt nog heel veel andere mogelijkheden naast een baan als psychotherapeut.”

Wat de veranderingen in de Duitse wet precies betekenen, is voor zowel Nederlandse als Duitse universiteiten nog niet duidelijk. Of het Nijmeegse studieprogramma in de toekomst gaat veranderen, is onzeker. Holland: ,,We kunnen niks garanderen. Wat wij in ieder geval willen voorkomen, is dat studenten met verkeerde verwachtingen aan de studie beginnen.”

Terwijl het aantal Duitse aanmeldingen sterk afnam, meldden zich wel 55,6 procent meer studenten uit andere landen uit Europa aan voor de Engelse psychologie-track. Positief, vindt Holland, omdat ‘studenten van verschillende achtergronden en nationaliteiten verschillende perspectieven kunnen bieden op de theorie en psychologisch onderzoek.’

Duitsers zijn overigens nog steeds de grootste groep buitenlandse studenten bij psychologie, en aan de Radboud Universiteit als geheel.

Dit artikel verscheen eerder op Voxweb, het journalistieke platform van de Radboud Universiteit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.