Fort Beneden Lent is gekraakt, eerste bezoekers komen alweer langs

510 Belgen rijden iedere dag voor hun werk naar deze regio

15:17 NIJMEGEN - Op werkdagen pendelen 7.360 Duitsers en Belgen tussen hun woonplaats en hun werk in de Achterhoek of de regio Arnhem - Nijmegen. Het aantal werknemers van over de grens is het grootst in Zuid-Limburg: 12.740.