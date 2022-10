Foutje, bedankt. Kermis vergeet omwonenden in te lichten over giga-reuzenrad voor hun deur

Foto's KIJKEN | We kunnen weer ‘ouderwets naar de kermis’

Ook ‘ouderwets naar de kermis’ zat er afgelopen jaren vaak niet in door de coronapandemie. Dit najaar voor voor het eerst veel dorpen (zoals hier in Huissen) en steden (hier Nijmegen) het decor voor flitslichten, suijkerspinnen en lachende gezichten in attracties.

9 oktober