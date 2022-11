Frank de Gram gaat Partij voor de Dieren in Nijmegen leiden, vier maanden na breuk met Michelle van Doorn

Hij is raadslid sinds de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, vóór die tijd was hij vier jaar lang fractievolger. Zijn partij won toen flink terrein in de stad: in zetelaantal verdubbelde de partij zelfs van twee naar vier. In geen enkele andere gemeente was de partij zo groot geworden als in Nijmegen.



De Gram, in het dagelijks leven werkzaam als voedselbosboer en zorgondernemer, neemt het stokje over van Eline Lauret. Zij gaf als waarnemer de afgelopen maanden al leiding aan de partij. Dat gebeurde na het plotselinge vertrek van Van Doorn.



Zij stopte in juni als fractievoorzitter. Een maand later stapte ze helemaal op om ‘grote, onoverbrugbare verschillen van inzicht’, waarna de partij nog drie zetels overhield. De liberale Van Doorn herkende zich niet meer in de linkse koers van haar partij. Tegenwoordig zit zij als eenmansfractie in de Nijmeegse gemeenteraad, onder de naam ODV (Optimistisch Duurzaam Vrij).