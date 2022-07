Frans Bauer, René Karst en Blackbird: vandaag te zien bij de Vierdaagsefeesten!

Het is Vierdaagsewoensdag. Daarmee is het niet zomaar woensdag: het is Roze Woensdag. Genoeg te beleven dus in het centrum. Op het Hertogplein is het feest al vroeg losgebarsten. Vanmiddag staat om 17.45 uur Jacques Herb op het programma, bij Kelfkensbos Festival speelt om 19.00 uur de Tante Joke Karaoke Band en in LUX is er vanavond om 20.00 uur een film special . Het blijft een verrassing welke film er gedraaid gaat worden. Handig voor wie na een dag wandelen en/of feesten behoefte heeft aan een muzikale zitplek.

Heb je zondagavond Jij Krijgt Die lach Niet Van Mijn Gezicht gemist, dan kun je vanavond in de herkansing: John de Bever staat om 22.45 uur in de Molenstraat. In de nacht is er ook nog genoeg te doen: je kunt naar Fiesta Macumba in Doornroosje, Honey Honey: Roze Woensdag After Party in Brebl en Subcultuur in De Lindenberg. Kaartjes moet je voor die feestjes wél hebben.