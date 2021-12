Freddie Mercury, Mick Jagger en Beyoncé: vijf maal daags een ster voor de lens van fotograaf William Rutten

Fotograaf William Rutten (Nijmegen, 1970) zit al 35 jaar in het vak en kreeg in die tijd een indrukwekkende eregalerij van vele honderden internationale en nationale sterren voor zijn lens. Maar zijn vader wilde niet dat hij fotograaf werd.

Het waren extreem drukke weken voor fotograaf William Rutten op de dag van het interview. Hij gaf twee keer in de week een gastcollege ergens in het land met zijn theaterprogramma Focus, hij was actief voor de laatste afleveringen van het populaire tv-programma Het Perfecte Plaatje waarvoor hij jurylid is, hij schoof diverse keren aan als deskundige bij SBS Shownieuws, en bereidde intussen een nieuwe serie voor van zijn eigen talkshow Op de gevoelige plaat.

Een indrukwekkende agenda. Blijft er nog wel vrije tijd over?

,,Dan heb ik nog gewoon vier tot vijf shoots per dag met mensen die bij mij in de studio komen. En ik bewerk de foto’s zelf. Ik had de afgelopen dagen inderdaad wel heel veel petten op. Ik heb de afgelopen acht dagen nooit langer dan vijf uur geslapen. Het scheelt dat ik een workaholic ben. Ik krijg er wel energie van om veel te doen. Mijn vader had precies dezelfde werkdrift. Dat moet ik van hem hebben.”

Wat deed uw vader?

,,Mijn vader, hij heette Wil Rutten, had een autospuiterij in Nijmegen. Zijn grote droom was om cameraman te worden. Hij liep mee met andere cameramannen, kocht apparatuur. Hij was bevriend met Willibrord Frequin. Die heeft hem voorgesteld aan mijn moeder, die uit Rotterdam kwam. Nog steeds als we elkaar zien, zegt Willibrord: ‘zonder mij was je er niet geweest’. Uiteindelijk, begin jaren 70 waagde mijn vader de overstap en werd hij fulltime cameraman. Toen zijn we ook verhuisd.”

Quote Alles kwam een beetje op mijn pad. Ik was wel een brutaal en onderne­mend joch, maar had ook geluk. Als 16-jarige zat ik al in de kleedkamer met Freddie Mercury William Rutten, fotograaf