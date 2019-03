Frontale botsing op de Waal bij Lent, 160 passagiers veilig aan wal, treinverkeer stilgelegd

Een boot van de brandweer en een boot van Rijkswaterstaat liggen bij het passagiersschip op de Waal. De eerste prioriteit was om mensen van het passagiersschip veilig aan wal te zetten. Het ging daarbij om zo'n 160 passagiers en 80 andere opvarenden. Net voor 06.00 uur vanmorgen werd de evacuatie afgerond. Alle passagiers werden in veiligheid gebracht. Ze zijn in Nijmegen aan wal gezet bij de Kanaalhaven en worden opgevangen in een hotel. Bemanning is nog aan boord gebleven.

Brand aan boord

Door de botsing is aan boord van het passagiersschip een brand uitgebroken. De brandweer kreeg die al snel onder controle. Volgens de hulpdiensten zijn er geen gewonden gevallen aan boord van beide schepen. Er was ambulancepersoneel aan boord van het passagiersschip, zo laat de brandweer via Twitter weten: ‘Passagiers zijn geschrokken, maar geen gewonden’.

Hinder treinverkeer

Treinverkeer kan hinder ondervinden van het incident op de Waal. Doordat het schip tegen een pijler van de brug aan is gevaren, is voor de zekerheid het treinverkeer stilgelegd. Voordat de treinen weer over de brug kunnen moet eerst worden gecontroleerd of deze veilig is. Of er hinder is tijdens de ochtendspits, is niet bekend.