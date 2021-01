Ganzenmoeder Yvonne wordt ganzenoma: ‘Maar waar moet het gezin heen?’

Update Politie zoekt getuigen van brandstich­ting in woning Nijmegen: ‘Denk ook aan mensen met brandwon­den’

19 januari NIJMEGEN - De brand die afgelopen weekeinde woedde in een woning in Nijmegen is aangestoken. De politie zoekt getuigen. De woning aan de Uiverplaats raakte zwaar beschadigd door een brand in de nacht van zaterdag op zondag.