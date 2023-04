Gary Moore speelt, via zijn zoon, in Bergharen

De RAGweek is gestart: Studenten zamelen geld in voor goede doelen!

Sporten, feesten of in een blootkalender staan, allemaal voor het goede doel. Deze en volgende week zamelen studenten geld in tijdens de Nijmeegse RAGweek. Dit is de zestiende editie van de studentenactie en de opbrengsten gaan dit jaar naar de Esther Vergeer Foundation en Stichting Jalihal.