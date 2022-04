Gaslek in Nijmeegse wijk gedicht: bewoners Waterkwartier mogen weer naar huis

Nieuwe truc over zogenaamd gaslek om ouderen te beroven; Andrea (87) werd slachtof­fer

NIJMEGEN - ‘Er is een gaslek en explosiegevaar.’ Andrea van der Leek (87) was compleet overrompeld toen een onbekende man met die mededeling haar woning binnenviel. Even later vertrok hij, met een tas vol sieraden.

23 april