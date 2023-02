Gebiedsverbod overlastgevende kraker geldt voor hele dorp Molenhoek en station

Dat laat burgemeester Willem Gradisen weten. Het verbod kan volgende week definitief ingaan. Daarna mag de man, die met bedreigend gedrag voor veel overlast heeft gezorgd in de omgeving van de Stationsstraat in Molenhoek, zeker drie maanden niet meer in het dorp komen. Probeert hij dat toch, dan is dat voor de politie reden hem op te pakken. Het verbod kan tot maximaal een jaar worden verlengd.

Quote Het gaat om 22 meldingen betreffen­de overlast en bedreigend gedrag Willem Gradisen, Burgemeester

De maatregel is gebaseerd op een reeks meldingen en klachten, vertelt een jurist van de gemeente. ,,Het gaat om 22 meldingen betreffende overlast en bedreigend gedrag, over een periode van ruim 2,5 maand in onze gemeente tussen 26 november en 15 februari. Dat is nog buiten meldingen in andere gemeenten. De politie heeft er de handen vol aan gehad.”

Volledig scherm Kraakpand aan de Stationsweg in Molenhoek. © Theo Peeters

De man, die bij de politie bekend is als veelpleger en gebruiker van verdovende middelen, heeft de afgelopen dagen in de cel gezeten. Binnenkort wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris, die moet beslissen of hij vast blijft zitten of weer op vrije voeten wordt gesteld. De uitkomst is nog niet bekend.

Dichtgetimmerd

Zaterdag was de man aangehouden op de Graafseweg in Nijmegen omdat hij er mensen bedreigde, vernielingen pleegde en een agent beledigde. Twee dagen daarvoor had hij geprobeerd een woning in Malden te kraken, een huis dat leegstaat vanwege een lopend drugsonderzoek.

Daarvoor bivakkeerde hij enkele maanden in het leegstaande historische stationslogement aan de Stationsstraat in Malden, dat in januari in vlammen opging. Onbekend is of hij de brand heeft veroorzaakt. Na de brand was het huis tot verboden gebied verklaard en waren er hekken om het huis gezet, maar dat hield de man niet tegen om opnieuw zijn heil te zoeken op het terrein, dat met meerdere schuren en een grote kelder vrij onoverzichtelijk is.

Afgelopen week besloot burgemeester Gradisen dat de eigenaar het pand compleet moest laten dichttimmeren. Dat is dinsdagochtend gebeurd.

