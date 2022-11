Gedumpte deelscooters van festivalgangers weggehaald uit Nijmeegse wijk: ‘Ze doen het toch wel weer’

Een horloge dat een hartstil­stand herkent én dan alarm slaat: ‘Iedere minuut is overle­vings­winst’

NIJMEGEN - Chiptechnologie maakt meer mogelijk dan internet of elektrische auto’s. Zo is er een smartwatch in ontwikkeling die een hartstilstand moet herkennen én alarm moet slaan. Cardioloog Judith Bonnes van het Radboudumc vertelt er donderdag over tijdens De Chip Generatie.

