‘Geen Asterix in Nederland? Dan maken we zelf maar een stripboek over de Romeinen in Nijmegen’

De opstand van de Bataven tegen de Romeinen in 69 na Chr. was aanvankelijk succesvol maar werd uiteindelijk neergeslagen. Oppidum Batavorum (Bataafs/Romeinse nederzetting op de plek van het huidige Nijmegen) ging in vlammen op.



De Lobie: ,,In het verhaal komen drie Romeinse soldaten uit Engeland naar Nederland. Ze komen hier midden in de opstand terecht en moeten proberen de leiders uit te schakelen.”



De teksten zijn geschreven door Kristof Berte en het boek is getekend door Tim Artz. Deze heeft ook Tom Poes-verhalen getekend en werkt voor de Donald Duck.



,,Bijzonder om een hele strip met mensen te tekenen in plaats van met dieren. Het moest historisch correct zijn, dus ik moest veel zaken checken. Sommige dingen zijn met een knipoog. De Godenpijler die in Nijmegen gevonden is, komt bijvoorbeeld ook in het boek voor. Maar dan is het beeld nog nieuw.”



Achterin het boek zit een educatieve sectie waarin het een en ander over de Romeinen in deze regio wordt uitgelegd. Het is de bedoeling dat het boek ook op scholen gebruikt gaat worden.