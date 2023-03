Geen ereplaats voor Nijmegenaar Mike Foppen op EK atletiek

De Noor Jakob Ingebrigtsen veroverde het goud in 7.40,32. Hij was in Istanbul ook al de winnaar van het goud op de 1500 meter. Het was het vijfde Europese indoorgoud voor de pas 22-jarige hardloper, die ook regerend olympisch kampioen op de 1500 meter en wereldkampioen op de 5000 meter is.