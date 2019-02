Geen ‘happy ending': Klant bij massagesalon blijkt agent

De methode van de mystery guest wordt vaker toegepast, laat een woordvoerder van de politie Oost-Nederland weten. ,,Dat doen we altijd in overleg met de desbetreffende gemeente.” Voor een massagesalon zonder seks is geen vergunning nodig, voor een seksbedrijf wél. Aan zo’n vergunning zijn allerlei voorwaarden verbonden.

Signalen

Aan de inzet van de undercover politieman in Nijmegen zijn meerdere controles van de massagesalon vooraf gegaan, na signalen dat er betaalde seks zou worden aangeboden. Bovendien zou er een minderjarig meisje wonen en werken. De controles gaven geen zekerheid, maar stelden gemeente en politie ook niet gerust. Daarom is besloten tot een bezoek door een mystery guest.

Rapportages

Het proces-verbaal met de ervaringen van de politieman die deze taak kreeg toebedeeld, zit tussen rapportages van het Prostitutie Controle Team van de politie Oost-Nederland aan de gemeente Nijmegen.



Het is voor het eerst dat rapportages van dit team - in Gelderland en Overijssel actief sinds begin 2016 - aan de openbaarheid zijn prijsgegeven. De gemeente heeft die recent aan de Gelderlander verstrekt na een juridische strijd van meer dan twee jaar, waar de rechter aan te pas is gekomen.



