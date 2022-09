Géén Heumensoord 3.0, maar waar komen die 250 noodplekken voor vluchtelingen dan wel in Nijmegen?

1. Wat gaat Nijmegen nu precies doen? Het is crisis in de Nederlandse asielopvang. Het aanmeldcentrum voor nieuwkomers in Ter Apel zit overvol. Dat leidt tot schrijnende taferelen; vorige maand nog sliepen honderden mensen er noodgedwongen buiten. Op korte termijn worden nu meer opvangplekken gezocht.

2. Waar komt die nieuwe opvangplek?

Volgens de gemeente is er ‘een aantal potentiële locaties in onderzoek’, maar concreet is er nog niets. In de stad zelf wordt ondertussen druk gespeculeerd. Komen er misschien pop-upwoninkjes? Is de nieuwe sporthal De Boog (Nijmegen-Noord) in beeld? En hoe zit het met de Jan Massinkhal?