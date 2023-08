Geen oranjekoorts rond WK voetbal voor vrouwen: ‘Het heeft nog niet de status van het mannenvoetbal’

indebuurt.nl Burgers, bocadillos en Marokkaan­se happen: de nieuwe lunchroom in Nijmegen-Cen­trum

Linzensoep, schoarmaschotels, hatita’s: jeugdvrienden Amin Bouraarassi en Gokhan Caliskan brengen de Marokkaanse cultuur naar de Nijmeegse keuken. In hun nieuwe lunchroom Comedor strijk je neer voor een ontbijt of lunch in Midden-Oosterse sferen.