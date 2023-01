Geen pontje en geen Pieterpad, Millingen voelt zich de dupe: ‘Onnodig, het dorp mag best wat trotser zijn’

Grootste groei voor Nijmegen in decennia: liefst 3500 inwoners erbij, vooral in Noord

NIJMEGEN - Het aantal Nijmegenaren is in 2022 explosief gestegen. Op 1 januari van dit jaar woonden er 182.549 mensen. Dat zijn er zo’n 3500 meer dan een jaar geleden. Het is de grootste groei in decennia voor de Waalstad.

