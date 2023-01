Geen snoep meer strooien in carnavalsoptocht van Groesbeek: te gevaarlijk voor kinderen

Molenhoek­se Lindenlaan zit niet te wachten op Groesbeek­se forenzen: ‘Niemand die situatie hier echt goed bekeek’

MOLENHOEK - De Lindenlaan in Molenhoek is veel te smal om alle verkeer te verwerken dat zich vanuit Groesbeek een weg baant naar de snelweg A73. Tientallen aanwonenden komen in actie tegen die dreiging van duizenden extra auto’s in hun nog rustige straat.

