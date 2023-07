Geen treinen naar Nijmegen en Ede/Wageningen door blikseminslag en seinstoring

Amir woont al acht jaar in Nederland, maar durft nog steeds het water niet in: ‘Ik móét nu wel leren zwemmen’

Jaarlijks verdrinken tientallen mensen met een migratieachtergrond in de Nederlandse plassen en rivieren. Ze kunnen simpelweg niet zwemmen. Alsnog leren zwemmen is heel lastig, blijkt wel bij zwemlessen voor asielzoekers in Nijmegen.