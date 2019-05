Gelderland telt zeker 200 ‘foute’ locaties met duister oorlogsverleden

Op de lijst Beladen Erfgoed staan onder meer de bunker van Seyss-Inquart in Apeldoorn, het kantoor van de Sicherheitsdienst (SD) in Arnhem, strafgevangenis De Kruisberg in Doetinchem en de Muur van Mussert in Lunteren. Maar ook: Joodse werkkampen, een ‘SS Schule’ en NSB-kindertehuizen. In Gelderland blijken de donkere sporen van de Tweede Wereldoorlog nog volop aanwezig, zichtbaar of onzichtbaar.