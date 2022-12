Gelderse bodem is niet schoon, maar gevaarlijk is het nergens

ARNHEM Ruim veertig jaar na het grootste gifschandaal van Nederland zijn de meest bekende Gelderse gifgronden gesaneerd. Wat blijft is een bodem die niet schoon is, maar wel veilig. De vraag is wel: hoe zorgen we dat dit zo blijft?

Nee, Kees Kappen kan niet uitsluiten dat er de komende jaren nog eens een locatie opduikt waar de grond ernstig vervuild is. Maar de kans op zo’n plek wordt steeds kleiner. ,,De afgelopen jaren is heel nauwkeurig in beeld gebracht waar vroeger fabrieken of wasserijen hebben gestaan en waar mogelijk vervuiling in de grond zit.”

De laatste Gelderse ontdekking was in 2018, in Dinxperlo, waar asbest in de grond bleek te zitten. Afkomstig van een bombardement in de Tweede Wereldoorlog. ,,Eigenlijk verwachten we dat niet meer. Maar zo zie je dat er soms toch nog een verontreiniging blijkt te zijn.”

Kappen is bij de provincie medeverantwoordelijk voor de aanpak van bodemsanering bij grote projecten. Sinds de vondst van giftige stoffen onder een woonwijk in Lekkerkerk in 1980 is het aan elke provincie om vervuilingen op te sporen en te zorgen dat de grond gereinigd wordt.



Binnenkort wordt die verantwoordelijkheid vanwege de komst van de Omgevingswet grotendeels aan gemeenten overgedragen. Provincies houden een coördinerende rol. Tijd voor Kappen om de balans op te maken.

Alleen vervuilingen met risico’s worden geruimd

Net als de provincie gaan de gemeenten zich niet inzetten om de bodem helemaal zuiver te krijgen. Dat is onmogelijk. Kappen: ,,Grote delen van Nederland zijn verontreinigd. Overal waar mensen actief zijn geweest, zit wat in de grond. In het begin hebben we gezegd: we gaan alles opruimen. Maar dat blijkt ondoenlijk. We ruimen alleen de plekken op waar zich risico’s voordoen voor mens en dier.”

Van een lijst van 135 vervuilde plekken die in 2013 werd opgemaakt, zijn er nu nog 48 plekken over waar de zuivering nog bezig is. Daar wordt bijvoorbeeld ter plekke het grondwater gereinigd. Het gaat in Gelderland onder meer om locaties van voormalige wasserijen.



Hier gingen giftige ontvetters rechtstreeks de grond in, om daar steeds toxischer te worden. ,,Voor die wasserijen waren die ontvetters een prachtig product. Het werkte perfect, alleen over de gevolgen in de bodem werd niet nagedacht.”

‘PFAS is geweldig product’

Kappen ziet diezelfde reflex ook bij de PFAS, wat hem toch wel zorgen baart voor de toekomst. PFAS is de naam voor een groep chemische stoffen die onder meer water afstoten. Sinds enkele jaren zijn er zorgen over de hoeveelheid PFAS die in de bodem wordt gevonden.



Kappen: ,,PFAS is een geweldig product, maar er is niet nagedacht wat er kan gebeuren als het in het milieu terechtkomt.” Een dergelijke stof stelt hem en zijn collega’s voor nieuwe vragen. ,,Van die ontvetters van de wasserijen weten we inmiddels heel veel, ook hoe het zich in de bodem gedraagt. Van PFAS weten we dat nog niet. Dat moeten we nog helemaal ontdekken.”

Volledig scherm Een installatie met tientallen kilometers aan (drainage-) leidingen pompt water, zuurstof en bacteriën rond om bodem te saneren. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Snel conclusies trekken over giftige stof in de grond

Niet alleen bedrijven, ook particulieren zorgen ervoor dat de bodem te maken krijgt met vervuilingen. ,,We meten al medicijnresten in het grondwater. Mensen spoelen dan toch hun medicijnen door. Dat is niet moedwillig, maar het heeft wel impact.”



Zo gaat het met meer dingen die mensen - soms onwetend - het riool in storten. ,,Denk bijvoorbeeld aan verfverdunners. Bij de rioolwaterzuiveringen gaan inmiddels de rode lampen aan. De bacteriën die nodig zijn om het water te zuiveren, gaan dood door de vervuilingen in het rioolwater.”



Toch wil Kappen niet alleen somberen. Er is juist veel verbeterd. De eisen zijn omhoog gegaan. ,,Nee, de bodem is niet superschoon. Maar dat is niet per se erg.”

Toch beleven mensen dat vaak wel zo. Als er een bepaalde stof in de grond onder een woonwijk wordt aangetroffen, worden hier al snel conclusies aan verbonden, ziet hij. ,,Als de buurman kanker heeft en er zit iets in de grond, dan klinkt al snel: er is iets aan de hand.”



Net als op andere gebieden zijn bewoners mondiger geworden. Er is argwaan ontstaan en daardoor soms scheve beeldvorming, denkt Kappen. ,,Mensen maken zich bijvoorbeeld druk over benzeen in de ondergrond. Terwijl je meer benzeen binnenkrijgt als je een keer tankt bij een benzinestation. De meeste bodemreinigingen vinden niet plaats omdat de vervuiling direct gevaarlijk is voor mensen, maar voor het milieu.”



Toch eisen inwoners snel dat de grond gesaneerd wordt als er een giftige stof in blijkt te zitten. ,,Vroeger zei je dan als overheid: niet nodig: het komt goed. Nu moet je heel goed uitleggen waarom het goed komt.”

Volledig scherm Een reiniging van de bodem aan de 1e Wormenseweg in Apeldoorn. © Provincie Gelderland