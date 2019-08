Gelderse politie waarschuwt voor buurtapp Nextdoor: ‘Lees voorwaarden altijd goed’

Nextdoor is een platform waarmee je via andere bewoners op de hoogte kunt blijven van wat er in de omgeving gebeurt. Zo is de app te gebruiken voor het plannen van buurtfeestje of het doorgeven van een verdachte situatie.



Een woordvoerder van Nextdoor liet eerder al weten dat appgebruikers er zelf voor kiezen dat brieven uit hun naam worden verstuurd. Dat laatste zou al drie jaar lang zo gebeuren, en nooit stiekem. ,,Wij kunnen hun gegevens ook alleen maar gebruiken, omdat ze zich zelf bij ons hebben geregistreerd. We gebruiken geen data van andere partijen.”



De politie roept mensen nu op de gebruikersvoorwaarden van een app als Nextdoor altijd goed te lezen, alvorens daarmee akkoord te gaan. Of er sprake is van een strafbaar feit, moet volgens haar door deskundigen worden bekeken.