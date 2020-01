Gelderse PVV-leider Marjolein Faber valt ‘klimaatactivist’ Lars (12) aan: ‘Ga voetballen’

Hausse aan e-bi­ke-diefstal­len Radboudumc past in landelijke trend

11:00 NIJMEGEN - Bij het Radboudziekenhuis is een golf aan fietsdiefstallen, in het bijzonder e-bikes, aan de gang. Ook de in fietskelders gestalde fietsen waar je alleen met een personeelsbadge binnen kunt, zijn niet veilig. Fietsendieven lopen ongemerkt met de medewerkers mee om vervolgens met een gestolen (e-)bike weer het pand te verlaten.