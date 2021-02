Gelderse Sportfederatie blij met versoepeling sportregels: ‘Ook trainers en coaches profiteren mee’

Nijmegena­ren massaal naar buiten; aan het eind van de middag druk in de stad

20 februari NIJMEGEN - In de stadsparken, op de Waalkade, aan de Waalstrandjes, in de winkelstraten of gewoon thuis in de voortuin. Overal in Nijmegen zijn mensen buiten actief. Aanvankelijk viel het mee met de drukte maar aan het eind van de middag werd het op sommige plekken vol. Bijvoorbeeld in de Lange Hezelstraat.