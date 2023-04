Gelukkig huwelijk tussen NEC en Márquez kent bitter einde: ‘Hij denkt aan salarissen zoals bij een topclub’

MET HENK GRIM Zeepbel Vitesse is lekgeprikt • Benschop zal wel paar duizend euro zijn gegeven • Heel erg als Tannane derby mist

Vitesse is de komende jaren weer verzekerd van een stadion, maar verhuurder Michael van der Kuit heeft wel een plek in de raad van advies gekregen. Wat houdt dat precies in? En hoe is het gesteld met Oussama Tannane en zijn blessure, is hij op tijd fit voor de derby? Charlison Benschop mag weer voetballen bij De Graafschap, hoe is dat gegaan?