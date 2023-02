Gemeente Berg en Dal stort 35.000 euro op Giro555 voor Turkije en Syrië

,,We hebben allemaal de beelden gezien van de verwoestingen daar. Een van hen heeft zijn oma verloren en anderen verkeren nog in onzekerheid over het lot van de familie. We hebben ook Syrische statushouders in onze gemeente. Wij leven met hen mee. Om hun voormalige landgenoten en de getroffen Turkse bevolking te helpen heeft het college van B en W 35.000 euro overgemaakt naar Giro555. Dat is ongeveer één euro per inwoner van Berg en Dal.”