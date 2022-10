Gemeente onderzoekt aankoop Badhuis en redding Kwatta; toekomst jeugdtheatergroep nog onzeker

Na ruim twintig jaar leek deze lente het doek te vallen voor Kwatta. Het internationaal prijswinnende gezelschap kwam simpelweg geld tekort na het wegvallen van rechtstreekse steun van het Rijk. Subsidie van de gemeente (zowel 75.000 euro in 2021 als 2022) bleek onvoldoende om de financiële pijn - zo’n 1,2 miljoen per jaar minder - te verzachten. En dus, kondigde Kwatta in maart aan dat de stekker eruit ging.