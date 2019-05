Gemma van Baasbank is ritueelbegeleider: ‘Ik doe wat de pastoor doet in de kerk, maar zonder religie’

Na het zien van een documentaire over weeshuizen in China, wilde Gemma van Baasbank alle kinderen op de wereld redden. Maar dat zou niet lukken met een opleiding pedagogiek. Ontwikkelingsstudies in Nijmegen werd het dus.



Maar na een stage in de Filipijnen, het land van haar moeder, en een baan in Bangladesh, brak ze die missie af. Sinds 2012 is ze ritueelbegeleider. De Nijmeegse leidde vorig jaar september de herdenking van het spoordrama in Oss en is zojuist genomineerd voor een vakprijs.