Genoeg te beleven: 5 x Nijmeegse weekendtips

Politie: ‘brand­stich­ting in privésauna is niet waarschijn­lijk’

De politie gaat er niet vanuit dat de brand die eerder deze week een voormalige kringloopzaak en een gesloten privésauna in de as legde in Malden is aangestoken. Het team Forensische Opsporing (de ‘technische recherche’) heeft geen aanwijzingen voor brandstichting gevonden.