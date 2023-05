Gerben (71) ging van een eengezinswoning naar een penthouse: ‘Er zit een stijgende lijn in mijn wooncarrière’

indebuurt.nl Wonen in Nijmegen: in deze buurten betaal je per vierkante meter het minst (en hier het meest)

Ben je op zoek naar een huis of appartement in Nijmegen? Dan is het voor je huizenzoektocht handig om te weten wat je in elke buurt in de stad betaalt per vierkante meter. In sommige buurten ben je zo duizenden euro’s meer kwijt. Hier een overzicht.