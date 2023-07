column Die Nederlan­ders en hun huisdieren: overdreven dacht ik, tot mijn kip Tina ziek werd

Toen ik naar Nederland vluchtte, viel het me al snel op hoe gehecht Nederlanders zijn aan hun huisdieren. Ze behandelen hen als volwaardige familieleden, of het nou een hond, kat, cavia of parkiet is. Ik moest er een beetje om grinniken.