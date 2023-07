Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Nijmegen vandaag

Heksen­nacht uit jaren 70 terug in Nijmegen: protest­mars tegen straatinti­mi­da­tie

De Heksennacht is terug in Nijmegen. Deze protestmars werd in de jaren 70 opgezet door vrouwen die het recht claimden veilig over straat te kunnen, zonder intimidatie of handtastelijkheden. De Heksennacht van 2023 eist dit recht op voor iedereen.