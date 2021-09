Geschreeuw en muziek tot diep in de nacht, lege blikjes op straat, massa’s studenten; verbod op spontane feesten in overlastpand

NIJMEGEN - Spontane feestjes worden per direct verboden in het studentencomplex van de SSH& aan de Jacob Canisstraat. Wie iets te vieren heeft, moet van tevoren goedkeuring vragen voor het feestje en mag maximaal 35 gasten ontvangen. Aanleiding voor de maatregelen is de aanhoudende overlast in de wijk.

Muziek en geschreeuw tot diep in de nacht, lege bierblikjes op straat, massa’s studenten in de gebouwen. En dat een week lang iedere avond. Tijdens de introductie is er flink gefeest in de SSH&-panden aan de Jacob Canisstraat, tot grote ergernis van de omwonenden én medebewoners. De overlast is reden voor studentenhuisvester SSH& om vergaande maatregelen te treffen.

Quote Het voelt net alsof ik weer bij mijn ouders woon bewoner Eerder deze zomer was het ook al flink raak op de Jacob Canisstraat. Toen gaf de SSH& zelfs een sleutel van het complex én de gangdeuren aan de politie, zodat die in zou kunnen grijpen als het uit de hand liep. ‘De maat is vol, laat dit een laatste waarschuwing zijn’, was toen de boodschap. Volgens de studentenhuisvester gaat de locatie ‘al jaren aan kop wat betreft overlastmeldingen’ en ‘leverde eerdere gesprekken tussen studenten en de buurt weinig op’.

Verantwoordelijkheid

Na die recente waarschuwing werd de overlast niet minder. Sterker, er kwam dus een piek tijdens de introductieweek. ,,Toen is het echt de spuigaten uitgelopen”, vertelt Marco Schoofs, woordvoerder van de SSH&. ,,We hebben als verhuurder ook een bepaalde verantwoordelijkheid naar de omwonenden toe. Die klagen inmiddels bijna dagelijks en hebben ook onderwijsinstanties en de gemeente erbij betrokken.”



Schoofs laat weten dat niet alleen buren, maar ook medebewoners van het studentencomplex hun beklag doen.



Afgelopen week hebben alle bewoners van het complex een mail ontvangen met nieuwe regels die per direct ingingen: feestjes moeten voortaan van tevoren worden aangevraagd, zodat er maximaal één per dag wordt gehouden. Het maximum aantal bezoekers is 35, er moet altijd een nuchtere ‘gangvertegenwoordiger’ zijn én er wordt van tevoren, achteraf en mogelijk tijdens het feest gecontroleerd door de pandbeheerder of alles volgens afspraak verloopt. Ook heeft de SSH& tijdsblokken gemaakt waarin er wel en geen geluid mag zijn.

Daarnaast gaat er vaker gecontroleerd worden in de verschillende gangen. Ook gaat de SSH& bij aanhoudende overlast de mogelijkheid om intern te verhuizen of zelf nieuwe huisgenoten uit te kiezen intrekken.

‘Belachelijk’

Volledig scherm Het SSH&-complex aan van Jacob Canisstraat in Nijmegen. © David van Haren Een 23-jarige bewoner van het complex zegt de nieuwe regels belachelijk te vinden. ,,Het voelt net alsof ik weer bij mijn ouders woon. Daar moest ik ook altijd vragen of vrienden langs konden komen én aangeven tot hoe laat ze zouden blijven.”

,,Deze oplossing gaat totaal niet werken”, vult een ganggenoot aan. ,,We hebben het hier over studenten en een studentencultuur: feest vieren hoort daar bij. En aangezien de kroegen om twaalf uur dicht gaan, moet het feest toch ergens worden doorgezet.”

Hand in eigen boezem

Hoewel ze het oneens zijn met de maatregelen, steken de studenten ook de hand in eigen boezem. ,,Wij hadden tijdens de introductie ook een groot feest”, vertellen de twee ganggenoten. ,,Daar kwamen meer mensen op af dan we hadden verwacht. Maar toen er klachten kwamen vanuit de buurt, hebben wij iedereen naar huis gestuurd. Niet alle gangen hebben dat gedaan.”



,,Tijdens de introductie was het inderdaad dagen achter elkaar een grote chaos in het complex”, bevestigt een andere 23-jarige student. ,,Maar bij onze gang ging het juist goed de laatste tijd. Wij geven sowieso niet veel feestjes, omdat veel mensen hier stage lopen of zelfs al aan het werk zijn. De overlast vindt vooral aan de overkant van de straat plaats, aan de oneven kant. Dat weet de SSH& ook. Nu worden wij gestraft voor het gedrag van anderen.”

‘Juist complimenten’

Een 21-jarige studente die een gang onder hem woont, vertelt eenzelfde verhaal. ,,We kregen juist complimenten van de SSH& over hoe goed en meewerkend we waren. Dan vallen deze maatregelen nogal rauw op ons dak. Ze zien nu alle gangen als één geheel, maar zo is het niet. Iedere gang vormt een eigen huishouden, je moet niet iedereen over een kam scheren.”

Quote Het was dagen achter elkaar een grote chaos in het complex bewoonster

Opvallend genoeg geven alle geïnterviewden daarbij aan te weten welke gangen wél voor overlast zorgen. Maar vingerwijzen in het bijzijn van de verhuurder, daar doen ze niet aan. ,,Dat is precies waarom we nu helaas voor het hele complex regels hebben moeten instellen, waardoor de goede nu tijdelijk onder de kwade moeten lijden”, verklaart woordvoerder Schoofs.

In de mail aan de bewoners staat dat de gangen die het goed doen op termijn ‘privileges’ krijgen. ,,Die gangen weten zelf ook heel goed dat deze maatregelen niet tegen hen gericht zijn en dat ze, als ze zo doorgaan, op korte termijn versoepelingen kunnen verwachten.” Wat deze concreet inhouden kan Schoofs echter niet zeggen.

In gesprek

,,Dit is vooral een korte termijnoplossing”, benadrukt de woordvoerder. ,,We willen met alle gangen in gesprek hoe we de overlast structureel kunnen beperken en hoe wij als verhuurder daarbij kunnen helpen. Maar dat is voor de langere termijn. Het is voor ons nu noodzaak om de overlast te doen stoppen.”

De bewoners geven op hun beurt aan weinig vertrouwen te hebben in de gesprekken met de studentenhuisvester. ,,Ik woon hier al een paar jaar”, zegt een van de twee ganggenoten. ,,Dit soort beloften worden om de zoveel tijd gedaan, maar daar komt dan weinig van terecht. We hebben in het verleden al om decibelmeters gevraagd, of om zonwering zodat we in de zomer de deuren dicht kunnen houden zonder dat het snoeiheet wordt. Dan zegt de SSH& het op te pakken, maar horen we er niets meer van.”

De namen van de geciteerde studenten zijn bij de redactie bekend.

Dit artikel is gemaakt door Voxweb, het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.