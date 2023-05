Gesloten hospice in Mook gaat toch weer in gesprek met VGZ, maar alle terminale patiënten zijn al weg



Hospice Huis Wilma in Mook, dat de deuren sluit na onenigheid met VGZ, gaat toch weer in gesprek met de verzekeraar. Een eventuele doorstart sluit initiatiefnemer Ton Thissen niet uit, al is hij heel voorzichtig. Het hospice staat al leeg.