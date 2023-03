Gespot! Nieuwe salon geopend op het Koningsplein

indebuurt.nlWaar voorheen kinderschoenen werden verkocht, worden nu nagels gelakt. In het oude pand van Strating Kids op het Koningsplein zit sinds kort nagelsalon Lyna Nails. Voor een mooi kleurtje, nail art of complete manicure ben je hier aan het juiste adres.

Eigenaresse Lynn Huynh opende de eerste vestiging van Lyna Nails in 2011 in Tiel. Pasgeleden kwam daar een tweede filiaal in Nijmegen bij. “Ik woon al twaalf jaar met mijn gezin in Nijmegen. Een salon dichtbij huis geeft me de mogelijkheid om meer tijd te maken voor mijn kinderen. Naar een van hen is de salon vernoemd: Lyna.”

Drie werkende moeders

Het team van Lyna Nails, dat bestaat uit drie werkende moeders, is gespecialiseerd in manicures, pedicures en nail art. In de salon kun je terecht voor voor acryl- en gelnagels.

Spannend en leuk

Een tweede vestiging vindt Lynn spannend, maar vooral erg leuk. “Supertof om een zaak in zo’n drukke straat te openen. We verwachten dat het even duurt voordat we een klantenbestand hebben opgebouwd in Nijmegen. Maar we hebben ervaring met de eerste vestiging in Tiel en we staan volledig achter onze kwaliteit. We vertrouwen erop dat het goed komt!”

