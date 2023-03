Gespot op Funda: dit appartement moet geheel gerenoveerd worden

Klusser gezocht

De muren en plafonds van het appartement kunnen wel een likje verf gebruiken en wat er nog over is van de keuken is gedateerd. De badkamer is net even wat anders dan je misschien gewend bent en de functie van de bak onder de douche is niet helemaal duidelijk. Als je naar de foto’s kijkt, zal het je niet verbazen dat in de tekst op Funda het volgende staat: ‘Het appartement dient echt GEHEEL GERENOVEERD te worden’. Het retro behang in een van de slaapkamers is dan wel weer gezellig.