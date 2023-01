Gesteggel over hogere kosten: ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben contracten nog niet rond

Branden, vuurwerk­slacht­of­fers en ME in actie tegen opstandige meute: ‘Nadenken over betere manieren om het nieuwe jaar in te luiden’

De jaarwisseling in het gebied van De Gelderlander kenmerkte zich door verschillende branden. Meerdere mensen raakten gewond door vuurwerk. Ook kwam de ME in actie tegen opstandige meutes in Achterberg en Culemborg.

1 januari