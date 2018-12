Gevoelstemperatuur onder de -5, alle daklozen mogen binnen slapen

vrijdaginterview Quirijn Lokker: 'Je hoeft het niet met me eens te zijn’

13:40 NIJMEGEN - Quirijn Lokker (31) is pleitbezorger van LHBTI-emancipatie, actief als dragqueen en maakt deel uit van de GroenLinks-fractie in de Nijmeegse gemeenteraad. Als raadslid maakt hij zich hard voor roetveegpieten, een inclusieve samenleving en een prominente plek voor de fiets in de stad. Dat wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen. ,,Je hoeft het niet met me eens te zijn, maar laten we in ieder geval altijd met elkaar het gesprek aangaan.”