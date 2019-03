Gewelddadige woningovervallers sluiten ouder echtpaar op, noodkreet op briefje bevrijdt hen

Blauwe Steen terug op zijn oude plek in het hart van Nijmegen

4 maart NIJMEGEN - Het mysterie rondom de verdwijning van de Blauwe Steen in Nijmegen is opgelost. De steen is maandagochtend teruggeplaatst op de hoek Burchtstraat-Broerstraat-Grotestraat in Nijmegen.