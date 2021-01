Gewonde bij steekpartij in Nijmegen

Huizen­prijs stijgt in regio Nijmegen met 15 procent opnieuw fors

16 januari NIJMEGEN - Huizen in de regio Nijmegen wisselden in het laatste kwartaal van 2020 voor een gemiddelde prijs van 350.000 euro van eigenaar. Vergeleken met dezelfde periode in 2019 is dat een stijging van 15 procent.