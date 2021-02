GGD: systeem voor plannen vaccinaties overbelast, 'dit was niet onze meest publieksvriendelijke dag’

De GGD adviseert mensen die een afspraak willen maken voor een inenting om dinsdag terug te bellen. ,,Het systeem is overvraagd’’, meldt een woordvoerder van de GGD. Oorzaak is dat 15.000 afspraken verzet moesten worden omdat de priklocaties maandagochtend allemaal dicht waren vanwege de gladheid op de wegen.

Kon het niet aan

Wie vandaag de GGD belde, kreeg soms een bandje met het verzoek later terug te bellen. Ook werden bellers langdurig in de wacht gezet zonder enige waarschuwing vooraf of mededeling tussendoor.

Mensen die een GGD-medewerker aan de lijn kregen, kregen te horen dat er een storing was. ,,Maar dat is niet zo”, stelt de woordvoerder. ,,Onze systemen hebben allemaal gewerkt, alleen is het overvraagd.”



De GGD hoopt dat dat morgen niet meer zo is. ,,Dit was niet onze meest publieksvriendelijke dag”, stelt de GGD.