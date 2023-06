Giftige stoffen maken Waalstrand bij Nijmegen onveilig, bezoekers met klachten moeten naar de huisarts

update | met video Prorail durft het niet aan: morgen nog geen trein op 'klapperen­de’ rails op Nijmeegse spoor­brug

Spoorwerkers hebben zeer waarschijnlijk een oplossing bedacht voor de ‘klapperende’ spoorrails op de spoorbrug over de Waal bij Nijmegen. Maar toch blijft de spoorbrug ook morgen (donderdag) nog dicht. Al is er een kleine kans dat in de loop van de dag de seinen nog op groen gaan.