Gina raakte op haar 16de zwanger, doet nu dezelfde opleiding als haar zoon • Jonge moeder van baby doodgestoken

A15 weer vrijgegeven; groenafval opgeruimd en gekantelde vrachtwagen weggesleept | Een vrachtwagen kantelde maandagochtend op de A15, de verbindingsweg tussen Nijmegen en Gorinchem. Daardoor was de weg bij knooppunt Valburg de gehele ochtend afgesloten. Rond het middaguur was de weg weer vrij.

Janke Dekker over commotie rond man Tom Egbers: ‘Je kop wordt er meteen afgehakt’ | Janke Dekker, de vrouw die jarenlang vocht voor slachtoffers van MeToo, gaat met haar gezin door een diep dal. Haar man en bekende sportpresentator Tom Egbers ligt volgens haar ten onrechte onder vuur. Dit is haar verhaal.

Automobilist rijdt na een nachtdienst tegen een boom in Ede | Een automobilist botste maandagochtend tegen een boom aan de Frans Halslaan in Edeen moest hierna naar het ziekenhuis worden gebracht.

Klaver maant Rutte in fel debat tot opstappen: ‘Hoe fout moet het gaan onder jouw verantwoordelijkheid?’ | Groenlinks-leider Jesse Klaver verwijt Mark Rutte dat hij zich niet de vraag stelt of een ‘functie elders’ niet beter voor hem zou zijn. In een bij vlagen verhit tv-debat onder leiding van Jeroen Pauw vlogen ‘rechts’ en ‘links’ elkaar veelvuldig in de haren.

Trio Vandaag Inside dicht bij contractverlenging én nieuwe vrijdagavondshow | Het trio Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen van Vandaag Inside is dichtbij verlenging van haar contract. De drie zijn al even in onderhandeling over een meerjarig contract. Het Talpa van John de Mol wil het ‘gouden trio’ dolgraag binnenboord houden.

Dit Vitesse is de dood in de pot: ‘Ik mis bij een deel van de groep beleving’ | Vitesse is de rampclub van Nederland. Boven op het stadiondossier, bibbers over de proflicentie en een langslepende overname ligt nu ook nog degradatiestress. Na de vierde nederlaag op rij volgt crisisberaad in Arnhem.

Politie rukte massaal uit naar Koning Willem I College in Den Bosch vanwege melding vuurwapen, geen wapen gevonden | De dreigende situatie bij het Koning Willem I College in Den Bosch is onder controle. Maandagochtend was er een leerling gezien met mogelijk een vuurwapen bij zich, maar er is uiteindelijk geen wapen gevonden.Er is niemand aangehouden.

Egbert (76) wint bijna 2,5 ton bij Miljoenenjacht: ‘Ik kan het niet geloven’ | Een geweldige verrassing op de zondagavond voor Egbert (76) uit Haaksbergen. Winston Gerschtanowitz mocht Egbert verrassen met 242.000 euro, hetzelfde bedrag als studiowinnaar Guido uit Den Bosch won tijdens de spelshow ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’.

Gina raakte op haar 16de zwanger en ging niet naar school, nu doet ze dezelfde opleiding als haar zoon | De 34-jarige Gina schreef zich tegelijkertijd met haar 16-jarige zoon in bij dezelfde school. ,,Ik was daar bij een open dag voor hem en dacht: als ik mijn dromen wil waarmaken, moet ik dit ook doen.’’

Doodgestoken vrouw in Nijmeegse woning is jonge moeder van baby | Het slachtoffer dat zondag op klaarlichte dag is neergestoken in een woning aan de Graafseweg in Nijmegen, is een alleenwonende jonge moeder van een baby. De overleden vrouw is volgens bronnen rond de 20 jaar oud en woonde pas sinds eind vorig jaar in het huis.

Schrik niet! Nieuw zonnepark Lievelde maakt een vervelend zoemend geluid | Een moeilijk te definiëren geluid komt er vrij bij het zonnepark in Lievelde, dat goed is voor bijna 21.000 panelen. Wat het geluid veroorzaakt, is de initiatiefnemer nog niet helemaal duidelijk. ,,We gaan kijken wat er aan de hand is”, zegt Paul Verhage van ontwikkelaar Sunvest.

Paar uit Apeldoorn wint voorafgaand aan Feyenoord-wedstrijd ruim miljoen in casino: ‘Gewoon aan het werk’ | Een echtpaar uit Apeldoorn heeft het geluk aan de broek hangen. Het stel won zondagmiddag een miljoenenwinst in Holland Casino in Rotterdam door één euro in te zetten op speelautomaat Mega Millions Jackpot.Het leverde ze 1.172.481,88 euro op.

Cao-lonen stijgen naar recordhoogte | De cao-lonen zijn vorige maand met 7 procent gestegen. Een nieuw record. Dergelijke loonafspraken zijn sinds de jaren 70 niet voorgekomen,aldus werkgeversvereniging AWVN.

Gevelstuk van Arnhemse flat laat los en dreigt te vallen: omgeving afgezet | Van een flat aan het Kleefseplein in Arnhem is maandagochtend een stuk van de gevel losgekomen. De brandweer heeft samen met een aannemer stutwerk verricht zodat de losgeraakte gevel niet naar beneden kan storten.

