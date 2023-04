Glibberen in de modder, maar werk aan Waaldijk blijft hard gaan

Trainer Saskia van Kerkhof per direct weg bij korfbal­club ONA/Astrantia

SSaskia van Kerkhof is niet langer trainer van ONA/Astrantia. De Beuningse coach is zelf opgestapt bij de korfbalclub uit Overasselt en Middelaar. Haar taken worden de rest van het seizoen waargenomen door assistent Paul van Someren.