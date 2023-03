Gloednieuwe huizen, maar bewoners krijgen niet hun beloofde parkeervergunning: wat gaat hier mis?

Poll Wel Vitesse-vlag op Arnhemse bussen, geen NEC-vlag­gen in Nijmegen: politicus pleit voor terugkeer

NEC draait een fijn seizoen, bij streekrivaal Vitesse is het onrustig. Toch wapperen tijdens thuisduels in Arnhem Vitesse-vlaggen op sommige bussen van Breng, terwijl dit in Nijmegen niet mag met vlaggetjes van NEC. De Nijmeegse politicus Paul Eigenhuijsen maakt zich sterk voor een terugkeer.