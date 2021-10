Gluurder jaagt studenten stuipen op het lijf, ‘ik was net bezig met mijn vriendin’

Bij studentencomplex Proosdij in Nijmegen is een gluurder actief. Meerdere studenten zagen een man bij hen door het raam gluren. Bij een enkeling klopt hij zelfs aan. Het is niet voor het eerst dat de bewoners geteisterd worden door een onguur type. ,,Het geeft een onveilig gevoel.’’

,,Ik lag met mijn vriendin op bed toen ik plots bij een van mijn ramen een geluid hoorde’’, vertelt een 26-jarige student die in SSH&-complex Proosdij woont. ,,Toen ik mijn hoofd uit het raam stak zag ik ineens anderhalve meter verderop een man tegen mijn andere raam aan staan. Hij draaide zich snel om toen hij mij zag, en ging er vandoor.’’

De student, die wegens privacyredenen anoniem wil blijven, hield er een naar gevoel aan over. ,,Ik was gewoon ehh… bezig met mijn vriendin’’, zegt hij enigszins gegeneerd. ,,Het zou goed kunnen dat die viespeuk gewoon mee heeft zitten kijken door een spleet in de gordijnen.’’

SSH&-complex Proosdij.

Actie

De volgende ochtend ondernam de 26-jarige student gelijk actie. Hij belde met de politie en de SSH& en deed navraag bij medebewoners. Hij kwam er zo achter dat meer studenten op Proosdij last hebben van een persoon die ’s avonds en ’s nachts naar binnen gluurt, of op ramen klopt.

Andere studenten bevestigen dat verhaal. ,,Bij ons werd een paar weken terug heel vroeg in de ochtend op het raam geklopt’’, vertelt een 18-jarige studente. ,,Ik dacht eerst nog dat ik het me verbeeld had, maar toen ik van anderen in het complex hoorde dat zij hetzelfde hadden meegemaakt, kreeg ik er toch een naar gevoel bij.’’

Haar huisgenoot vult aan: ,,Het was mijn kamerraam, ik heb een paar dagen lang niet in mijn eigen kamer durven slapen. Dat doe ik inmiddels wel weer, maar ik check iedere avond of ik mijn deur en raam wel goed op slot heb zitten. Het blijft vervelend.’’



Onveilig gevoel

De twee hebben de gluurder zelf niet gezien, een 22-jarige bewoonster van het complex wél. ,,Het gaat om een man die heel dicht langs de ramen loopt en naar binnen kijkt. Als je dan terugkijkt, loopt hij snel door. Ik woon zelf aan het grasveld hier, daar loop je niet zonder reden. De eerste keer dacht ik nog dat het iemand was die iets verderop moest zijn, maar na de zoveelste keer wist ik zeker dat het niet zomaar was.’’

Eerdere studentengluurders De SSH& stuurde begin 2020 ook al een brief naar bewoners van Proosdij dat er een gluurder actief was. Studenten werd aangeraden ramen en deuren goed te sluiten en gordijnen dicht te doen wanneer het buiten donker was, zodat er niet zomaar naar binnen gekeken kon worden. Dat was niet de eerste keer dat er een gluurder actief was in de stad, Nijmegen-Oost werd eerder ook al geteisterd door een gluurder. Kars van R., beter bekend als de ‘Nijmeegse studentengluurder’, betastte en bedreigde tussen 2012 en 2014 meerdere jonge vrouwen. Van R. werd in 2017 veroordeeld tot 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het OM doet geen uitspraak of Van R. nog in hechtenis zit of niet. Ook de politie kan niets zeggen over een mogelijke connectie.

Ook bij de 22-jarige bewoonster is midden in de nacht op de ramen geklopt. ,,Dat was rond 2 uur, gok ik. Dit is voor het eerst dat ik op mezelf woon, dan geeft het toch een onveilig gevoel dat er zo’n figuur rondloopt ’s nachts. Ik vind het heel vervelend.’’

WhatsAppgroep

Inmiddels hebben de bewoners van de drie verschillende panden van Proosdij zich verenigd in een WhatsAppgroep, om zo samen een oogje in het zeil te houden en elkaar te helpen indien nodig. ,,De sociale cohesie is erg groot onder bewoners, dat geeft een fijn gevoel’’, aldus de 22-jarige studente.



De politie laat desgevraagd weten op de hoogte te zijn van de situatie. De melding van de 26-jarige student is bekend en in september is er al een vergelijkbare melding geweest. Ook is de politie naar aanleiding van de zorgen in gesprek gegaan met enkele bewoners en de SSH&. Agenten nemen het studentencomplex aan de Verlengde Groenestraat vaker mee op hun patrouillerondes.



Gluren is volgens een politiewoordvoerder in principe niet strafbaar, tenzij de man op privéterrein komt. Wel adviseert hij studenten die geconfronteerd worden met de man om de politie te bellen. ,,Wij kunnen hem dan aanspreken op zijn gedrag.’’

De SSH& was vandaag niet bereikbaar voor een reactie. De namen van de studenten zijn bekend bij de redactie.

Dit artikel is gemaakt door Voxweb, het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit.