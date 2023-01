GO Sharing krijgt twee maanden uitstel om deelfietsen in Nijmegen te plaatsen

Volgens de vergunning zou GO Sharing in ieder geval honderd van de tweehonderd deelfietsen vóór 18 januari op straat moeten zetten.



In december liet het bedrijf al weten die deadline niet te gaan halen. Om het deelvervoer in de gemeenten waar het bedrijf wél actief is te ‘optimaliseren’, zo vertelde een woordvoerder destijds.