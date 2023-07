Goed nieuws voor wandelaars en feestvierders: ideale temperaturen tijdens Nijmeegse Vierdaagse

update Bliksem slaat in dak van Nijmeegse woning: cv-ketel vliegt in brand

In een woning aan de 14de straat Holtgesbroek in Nijmegen is tijdens een onweersbui zondagmiddag de bliksem ingeslagen. Door de inslag ontstond brand en kwam veel rook vrij. De bliksem sloeg precies daar in waar ook de cv-ketel onder het dak zit. Door de inslag vloog de ketel in brand. De brandweer kwam snel in actie en kon de brand meteen blussen en zo beperkt houden.