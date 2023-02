Goedkoop lunchen in Nijmegen: bij deze zaken eet je voor minder dan 5 euro

indebuurt.nlHet leven is duur en door de inflatie schieten de prijzen door het dak. Ook de prijzen voor een lunch buiten de deur. Toch geen zin om tussen de middag zelf je broodje klaar te maken? Hier in Nijmegen kun je terecht voor een lunch voor minder dan 5 euro.

The Tosti Club

De naam zegt het al: bij The Tosti Club hebben ze voornamelijk tosti’s. Voor 4,75 euro bestel je een classic tosti waarbij je uit verschillende kazen kunt kiezen. Wil je er een topping zoals rucola of rode ui bij? Dan kost je dat 50 cent extra. The Tosti Club in Nijmegen zit in de Spar City in de Houtstraat.

Café Eten en Drinken

Over tosti’s gesproken: de classic tosti of de tosti met kaas, tomaat en pesto bij Café Eten en Drinken in Nijmegen-Oost kosten ook minder dan 5 euro! Meer zin in een soepje? Hier scoor je er een voor 5,10 euro. Daarmee spelen we een beetje vals in dit lijstje, maar het is het benoemen waard!

Proeflokaal Bregje

Ook bij Proeflokaal Bregje kun je gaan zitten voor een soepje voor weinig geld. De tomatensoep met groenten en brood en de mosterdsoep met bosui en brood kosten slechts 4,50 euro. Met een tosti voor maximaal 4,75 euro hoort Proeflokaal Bregje helemaal in dit lijstje thuis.

BackWERK

Voor een lunch on the go of een snelle hap ergens binnen, kun je bij BackWERK op Plein 1944 terecht. Ze hebben er verschillende koude en warme broodjes voor minder dan 5 euro. Voor de kleine trek zijn er ook pretzels en croissantjes.

HEMA

In de buurt van de Grote Markt? Hop dan even langs bij HEMA. Zowel beneden bij binnenkomst als op de bovenste etage scoor je verschillende lunchgerechten. Voor minder dan 5 euro eet je een tosti, broodje rookworst, minipizza of een belegd broodje.

Mis je iets in dit lijstje?

Goed om te weten: dit is geen compleet overzicht van alle fijne lunchplekken in Nijmegen, maar een lijstje met tips ter inspiratie. Bedrijven betalen niet een plek in dit artikel.

